AXN 17:30 bis 18:25 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Des Kaisers neue Kleider GB 2007 16:9 Merken Neuzugang Billy soll zum ersten Mal zeigen, was in ihm steckt, als der Geschäftsfrau Clarissa Bartwell eine Lektion erteilt werden soll. Sie ist dafür berüchtigt, das Talent junger Modedesigner auszubeuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Robert Vaughn (Albert Stroller) Ashley Walters (Billy Bond) Richard Arnold (Himself) Frances Barber (Clarissa) Originaltitel: Hustle Regie: Stefan Schwartz Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Adam Suschitzky Musik: Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16