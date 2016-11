AXN 05:10 bis 06:00 Actionserie Sea Patrol Die Todeszone AUS 2011 16:9 Merken Die Hammersley bekommt den Auftrag einen gefährlichen Straftäter zu transportieren. Der Routineauftrag nimmt schon bald eine dramatische Wendung, denn der junge Gefangene verstirbt unter ungeklärten Umständen plötzlich an Bord der Hammersley. Swain kann keinerlei Fremdeinwirkung feststellen und auch Selbstmord kann ausgeschlossen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Batchelor (Chief Petty Officer Andy "Charge" Thorpe) Conrad Coleby (Dylan 'Dutchy' Mulholland) Dominic Deutscher (Ryan White) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris "Swain" Blake) Danielle Horvat (Jessica 'Gap Girl' Bird) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) Nikolai Nikolaeff (Leo "2 Dads" Kosov-Meyer) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Cath Collins Musik: Adam Gock, Chad Gock, Les Gock, Edward Said, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12