13th Street 04:30 bis 06:35 Thriller 21 USA 2008 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Mathematikstudent Ben Campbell (Jim Sturgess) möchte eigentlich in Harvard Medizin studieren. Doch dafür reicht das Geld nicht. Ein Ausweg scheint sich zu bieten, als er von seinem Professor Mickey Rosa (Kevin Spacey) in dessen geheimes Blackjack-Team geholt wird. Dort geht es weniger um Forschung, als um die Ausbildung zum professionellen Kartenzähler, mit dem Ziel, am Spieltisch reich zu werden. Die Wochenenden verbringt die Gruppe in Las Vegas, wo sie in den Casinos mächtig abräumt. Das ruft schon bald den Security-Chef Cole Williams (Laurence Fishburne) auf den Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Sturgess (Ben Campbell) Kate Bosworth (Jill Taylor) Laurence Fishburne (Cole Williams) Kevin Spacey (Prof. Micky Rosa) Aaron Yoo (Choi) Liza Lapira (Kianna) Jacob Pitts (Jimmy Fisher) Originaltitel: 21 Regie: Robert Luketic Drehbuch: Peter Steinfeld, Allan Loeb Kamera: Russell Carpenter Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12

