13th Street 21:05 bis 21:55 Krimiserie Law & Order: UK Teufel in Weiss GB, USA 2009 Stereo 16:9 Merken Nachdem Alesha Phillips, die Assistentin von Staatsanwalt James Steel, von ihrem Gynäkologen Dr. Alec Merrick sexuell belästigt wurde, vertraut sie sich unverzüglich der Polizei an. Bei ihren Recherchen finden Brooks, Devlin und Chandler zwar heraus, dass Merrick auffällig oft das Krankenhaus gewechselt hat und sich viele seiner Patienten von ihm abgewendet haben, allerdings finden sie keine weiteren Zeugen, die den Arzt eines Missbrauchs beschuldigen. Als Alesha erfährt, dass der angesehene Arzt aus Mangel an Beweisen nicht angeklagt wird, ist sie geschockt und beschließt, auf eigene Faust zu ermitteln. Ausgestattet mit einer Kamera in ihrer Handtasche, sucht sie Dr. Merricks Praxis erneut auf, wo es zu einem weiteren Zwischenfall kommt: Nachdem die Sprachstundenhilfe nach Hause gegangen ist, betäubt Dr. Merrik Alesha und vergewaltigt sie auf brutalste Art und Weise. Alesha glaubt, mithilfe des Videobandes und dem Nachweis von Drogen in ihrem Urin, Dr. Merrick endlich überführen zu können. Doch Dr. Merrick wird von der renommierten Staatsanwältin Phyllis Gladstone vertreten, die Aleshas Worte im Mund umdreht und alles so hinstellt, als habe Alesha Dr. Merrick zu diesen sexuellen Spielchen im Vorhinein aufgefordert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Paul Nicholls (Sam Casey) Harriet Walter (Natalie Chandler) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Peter Davison (Henry Sharpe) Dominic Rowan (Jacob Thorne) Jamie Bamber (Matt Devlin) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Mark Everest Drehbuch: Catherine Tregenna Kamera: David Luther Musik: Andy Price