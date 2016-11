13th Street 20:13 bis 21:05 Krimiserie Law & Order: UK Brandgefährlich GB, USA 2009 Stereo 16:9 Merken Bei einem Brandanschlag auf ein türkisches Kulturzentrum kommen 17 illegale Einwanderer ums Leben. Devlin (Jamie Bamber) und Brooks (Bradley Walsh) stehen unter enormen Druck: Sie sollen den Täter so schnell wie möglich fassen. Zunächst glauben die Ermittler an einen rassistisch motivierten Anschlag. Als sie den mutmaßlichen Brandstifter Nazim Kazaba (Nabil Elouahabi) festnehmen, erfahren sie aber, dass etwas anderes dahinter steckt: Nazim behauptet von Ediz Kilic (Ken Bones), einem angesehenen Londoner Geschäftsmann, zu der Tat gezwungen worden zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Glen Davies (Bob) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Tristram Powell Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: David Luther Musik: Andy Price