Actionfilm Agent Vinod IND 2012 Nach einer Vorlage von Arijit Biswas, Sriram Raghavan Eine geheimnisvolle neue Waffe sorgt weltweit für Aufruhr bei Vebrecherorganisationen und Terrorgruppierungen. Der indische Geheimdienst RAW entsendet seinen besten Mann, um zu verhindern, dass die Technologie in falsche Hände gerät: Agent Vinod. Ohne nennenswerte Anhaltspunkte begibt sich Vinod auf die Jagd - und in große Gefahr: Die Spur führt den Top-Agenten zunächst über Russland nach Marokko. Dort ist er gezwungen, einen Konkurrenten auszuschalten und sich undercover ins Gangstermilieu zu begeben. Dabei gelangt Vinod zu zweifelhaften Verbündeten: Immer wieder kreuzen sich seine Wege mit der schönen Ruby. Doch kann ihr Vinod wirklich trauen? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als Delhi in den Fokus der Terroristen gerät. Sein Name ist Khan, Saif Ali Khan: Indiens Antwort auf "James Bond" liefert eine actiongeladene One-Man-Show an internationalen Schauplätzen ab. Die Filmemacher verbeugten sich mit Vinods Undercover-Alias "Mahendra Sandhu" vor dem Schauspieler, der die Titelrolle des "Agent Vinod" bereits in der Filmversion von 1977 gespielt hatte. Auch mit Hauptdarstellerin Kareena Kapoor verbindet Saif Ali Khan viel: Die beiden sind auch abseits der Leinwand ein Paar. Schauspieler: Kareena Kapoor (Iram Parveen Bilal / Dr. Ruby Mendes / Josie) Saif Ali Khan (Agent Vinod) Adil Hussain (Colonel) Rajat Kapoor (Col. Iftekhaar) Ravi Kishan (Rajan) Gulshan Grover (Tehmur Pasha) Prem Chopra (David Kazaan) Originaltitel: Agent Vinod Regie: Sriram Raghavan Drehbuch: Arijit Biswas Kamera: C. K. Muraleedharan Musik: Pritam Altersempfehlung: ab 12