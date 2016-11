Zee.One 08:30 bis 10:10 Komödie Mein zweiter Frühling IND 2005 Nach einer Vorlage von Sushma Ahuja 20 40 60 80 100 Merken Wie eine traumhafte Bollywood-Version von Hollywood-Klassikern à la ?Weil ich es sage' mit Diane Keaton und Jack Nicholson mutet dieser Film an - und beginnt mit einem Knall. Die High-Society Lady Sheetal fährt ihren schicken Porsche durch Neu Delhi, bis sie plötzlich unaufmerksam wird und fast den in die Jahre gekommenden Lebemann Yash über den Haufen fährt. Dieser war gerade mit seinen beiden stolzen Golden Retrievern spazieren. Die Polizei ist Zeuge des Fast-Unfalls, und stellt Sheetal zur Rede. Diese hat eine juristische Ausbildung und kann sich geschickt verteidigen: Es sei illegal, mit zwei Hunden gleichzeitig spazieren zu gehen, beteuert sie. Die Polizei gibt ihr Rrecht und sie kommt ungeschoren davon. Was weder Sheetal noch Yash ahnen, ist, dass sie sich bald schon wiedersehen werden. Ihre Kinder sind befreundet, und Sheetals Tochter will bald heiraten. Sowohl Sheetal als auch Yash haben ihre Ehepartner verloren und sind insgeheim einsam, würden dies aber niemals zugeben. Yash kann Sheetal dabei helfen, die widerspenstige Mutter ihres Schwiegersohnes zu bändigen - bis diese tückisch wird, und Yashs und Sheetals Liaison als Grund dafür verwendet, ihrem Sohn die Hochzeit mit Sheetals Tochter zu verbieten. die Familie sei nicht moralisch, heißt es. Doch sie hat nicht damit gerechnet, dass aus Yash und Sheetal inzwischen ein starkes Team geworden ist: Kann sich zwischen den beiden vielleicht doch noch etwas mehr entwickeln? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rishi Kapoor (Yash Khurana) Dimple Kapadia (Sheetal Arya) Vikas Bhalla (Rajiv Khurrana) Sammir Dattani (Rajiv Khurana) Deepshika (Parul Arya) Nishikant Dixit (Hawaldar) Originaltitel: Pyar Mein Twist Regie: Hriday Shetty Drehbuch: Sushma Ahuja Musik: Jatin Pandit, Lalit Pandit, Dhrubajyoti Phukan Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:00

Seit 113 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 83 Min. Jack Frost

Familienfilm

RTL II 07:55 bis 10:00

Seit 58 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 08:15 bis 09:15

Seit 38 Min.