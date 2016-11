Animal Planet 23:20 bis 00:10 Dokumentation Der Mensch als Beute Hai-Attacke CDN 2008 Merken Seit jeher geht der Mensch auf die Jagd, um sein Überleben zu sichern - sei es zur Verteidigung gegen wilde Tiere, zur Regulierung der Bestände oder schlichtweg zur Nahrungsbeschaffung. Doch was, wenn der Jäger plötzlich selbst zum Gejagten wird? In "Der Mensch als Beute" dokumentiert ANIMAL PLANET verschiedene Tier-Attacken, bei denen die Betroffenen nur knapp mit dem Leben davon gekommen sind. Vom Angriff eines australischen Salzwasserkrokodils, bis zum dramatischen Camping-Zwischenfall in der kanadischen Wildnis - anhand von erschreckenden Beispielen aus aller Welt wird gezeigt, was passiert, wenn Wölfe, Haie, Löwen oder andere Raubtiere dem Menschen die Stellung am Ende der Nahrungskette streitig machen. Augenzeugen berichten, wie sie die dramatischen Ereignisse miterlebt haben. Opfer schildern, wie sie den Kampf ums Überleben knapp gewinnen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Human Prey