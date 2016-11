Animal Planet 11:15 bis 12:00 Dokusoap Der Pool-Profi Der Japanische Wassergarten USA 2014 Merken Ein Ort der Ruhe und der Besinnung. Andy Chandler und seine Frau Heather möchten ihrem Garten in San Diego, Kalifornien, in ein Refugium verwandeln, in dem sie nach einem anstrengenden Arbeitstag neue Kräfte tanken können. Ein schlichter Beton-Pool kommt für die beiden nicht in Frage. Landschaftsarchitekt Anthony Archer-Wills und sein Team konzipieren für das Ehepaar stattdessen einen japanischen Wassergarten mit Natursteinen und Bambuspflanzen - inklusive Whirlpool und einer Feuerstelle zum Grillen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pool Master