FOX 02:15 bis 03:00 Mysteryserie Wayward Pines Das ist kein Leben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Xander jenseits des Stadtzaunes festsaß, schafft er es nun endlich nach Wayward Pines zurück. Begleitet wird er von einem unerwarteten Rückkehrer, der ihn dabei unterstützt, mehr über die Absichten der Abbies zu erfahren. In der Zwischenzeit will Rebecca der jungen Lucy helfen, einer Tradition von Wayward Pines zu entkommen. Dabei gerät sie mit Megan aneinander. Als Anführer einer unerschrockenen Gruppe unternimmt CJ Mitchum derweil eine Expedition auf die andere Seite des Zauns, trotz Theos Einwänden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Patric (Dr. Theo Yedlin) Nimrat Kaur (Rebecca Yedlin) Josh Helman (Xander Beck) Hope Davis (Megan Fisher) Tom Stevens (Jason Higgins) Kacey Rohl (Kerry Campbell) Djimon Hounsou (CJ Mitchum) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Ti West Drehbuch: Nazrin Choudhury Kamera: Mathias Herndl

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 170 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 90 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 55 Min.