FOX 22:35 bis 00:05 Krimi Sebastian Bergman - Spuren des Todes Die Frauen, die er kannte S 2010 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Ermordungen mehrerer Frauen erinnern an die Vorgehensweise des Frauenmörders Edward Hinde. Da der aber im Gefängnis sitzt, muss es sich um einen Nachahmungstäter handeln. Dem Polizeipsychologen Sebastian Bergman, der seinerzeit für die Verhaftung Hindes gesorgt hatte, erkennt, dass die ermordeten Frauen in Beziehung zu ihm standen. Er weiß nicht, wie er den Rachefeldzug aufhalten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rolf Lassgård (Sebastian Bergman) Gunnel Fred (Ursula Andersson) Tomas Laustiola (Torkel Höglund) Moa Silén (Vanja Lithner) Christopher Wagelin (Billy Rosén) Charlotta Larsson (Polizeichefin Hanser) Niklas Falk (Edward) Originaltitel: Den fördömde Regie: Michael Hjorth Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Jon Ekstrand, Philippe Boix-Vives Altersempfehlung: ab 16