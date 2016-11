FOX 17:10 bis 17:55 Krimiserie Blue Bloods - Crime Scene New York Folge: 71 Wahre Lügen USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Danny und Maria untersuchen den heimtückischen Mord an einem Teenager. Das Mädchen wurde in der U-Bahn-Station vor einen einfahrenden Zug gestoßen, wie die Aufnahmen einer Kamera beweisen sollen. Den beiden Ermittlern kommt allerdings der Verdacht, dass wesentlich mehr hinter der Tat stecken könnte. Unterdessen muss sich Frank mit der neu ernannten Generalinspekteurin Peterson treffen - eine Verpflichtung, der er nur äußerst ungern nachkommt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Frank Reagan) Donnie Wahlberg (Danny Reagan) Will Estes (Jamie Reagan) Bridget Moynahan (Erin Reagan-Boyle) Amy Carlson (Linda Reagan) Andrew Terraciano (Sean Reagan) Tony Terraciano (Jack Reagan) Originaltitel: Blue Bloods Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Brian Burns Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Mark Snow