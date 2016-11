FOX 14:10 bis 14:55 Krimiserie Hawaii Five-0 Falsche Fährte USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jenna Kaye taucht bei Steve auf und bittet ihn um Hilfe: Sie will ihren Verlobten aus Nordkorea holen, und Steve soll bei dem riskanten Unternehmen behilflich sein. Während das restliche Team den Mord an einer Journalistin untersucht, finden Chin und Kono heraus, dass Jenna mit der ermordeten Journalistin Kontakt hatte - doch Steve ist bereits in Nordkorea in der Gewalt von Wo Fat, für den Jenna arbeitet. Das Team macht sich unter Leitung von Joe White auf, um ihn zu befreien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Masi Oka (Dr. Max Bergman) William Sadler (Jack McGarrett) James Marsters (Victor Hesse) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Steve Boyum Drehbuch: Peter M. Lenkov, Paul Zbyszewski Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16