David De Rothschild engagiert sich seit Jahren für den Umweltschutz. Eines seiner Projekte ist ein Boot aus 12.000 recycelten Plastikflaschen. Als das auf den Namen "Plastiki" getaufte Boot am 20. März 2010 von San Francisco aus in See sticht, sind neben De Rothschild auch Abenteurer Olav Heyerdahl - Enkel des legendären Thor Heyerdahl - sowie die Filmemacher Max Jourdan und Vern Moen an Bord. Unterwegs gilt es nicht, nur Stürme und andere Gefahren zu bestehen - es warten auch Highlights wie die Begegnung mit Superstar Robin Williams oder die Geburt des ersten Kindes eines Besatzungsmitglieds... Originaltitel: Plastiki: 12,000 Bottle Boat