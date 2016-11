National Geographic People 14:10 bis 14:55 Dokumentation Fearless Cook Bangladesch K 2015 2016-12-18 09:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Chefkoch Kiran Jethwa reist nach Bangladesch, um eine der größten Fischfarmen des Landes zu besuchen: Über 80 Millionen Jungfische tummeln sich in den Becken der Anlage. Am darauffolgenden Tag begleitet der "Fearless Cook" die Fischlieferanten, die die Ware auf einem offenen Zug in die Hauptstadt Dhaka bringen - ein Job, der definitiv nichts für schwache Nerven ist. Schließlich begibt sich Kiran auf eine ausgedehnte Reise in die Sundarbans, die größten Mangrovensümpfe der Erde, und lässt sich dort in die jahrhundertealten Fangtechniken der Fischer einweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kiran Jethwa Originaltitel: The Fearless Chef