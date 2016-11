Die Enterprise macht sich auf den Weg zum Planeten Turkana IV, um zwei Ingenieure zu retten, die dort notgelandet sind. Die Erdenkolonie, die sich dort befindet, ist in zwei feindliche Lager zerfallen. Die Crew wird unfreiwillig in den Konflikt verwickelt. Ishara, die Schwester der verstorbenen Sicherheitschefin Tasha Yar, kommt an Bord, um zu vermitteln. Data freundet sich mit ihr an. In Google-Kalender eintragen