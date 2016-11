N24 Doku 23:30 bis 00:00 Dokumentation Science of Stupid - Wissenschaft der Missgeschicke (2.6) D 2015 Merken Wie überwindet ein Sportler das Hindernis beim Bockspringen? Mit welcher Technik erzeugt ein Boxer maximale Schlagkraft? Was haben die Äste eines Baumes mit dem Drehmoment zu tun? Jochen Schropp präsentiert anhand zahlreicher Videobeispiele, dass sich die Grenzen der Physik auch durch riskante Stunts nicht austricksen lassen. Die Doku-Reihe "Science of Stupid" nimmt die missglückten Tricks mithilfe der Wissenschaft genauer unter die Lupe und erklärt, wie es richtig funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid