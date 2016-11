FOX 05:40 bis 06:35 Actionserie Undercover Der Austausch BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro möchte das Geschäftsfeld mit magischen Pillen erweitern, was seine türkischen Freunde nicht gerne sehen. Er baut sich einen neuen Gehilfen auf, Eidechse, der zukünftig Ivo ersetzen soll. Dieser ist allerdings nicht mit viel Intelligenz gesegnet, was wiederum zu Verwicklungen führt, an denen auch Martin beteiligt ist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Martin Makariev Drehbuch: Boby Zahariev Altersempfehlung: ab 16