N24 Doku 05:30 bis 06:15 Reportage Oh, mein Pattaya! Im Tollhaus von Thailand D 2009 Merken Für viele deutsche Männer ist die Stadt Pattaya das Paradies an Thailands Küste. Warm und billig, mit vielen Bars und leichten Mädchen. Wer nachts nicht alleine sein will, hat die Auswahl - Cash vorausgesetzt. Fünf Deutsche, für die Pattaya zur Heimat geworden ist: Torsten mit dem Massagesalon für seine Frau, Peter mit seinem gutgehenden Restaurant, Herbert mit seinem Hang für käufliche Mädchen, Hausverwalter und Hilfspolizist Jürgen und der österreichische Konsul Rudolf Hofer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oh, mein Pattaya! Im Tollhaus von Thailand