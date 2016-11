National Geographic People 05:40 bis 06:00 Reportage David Rocco's Dolce Vita Land & Meer CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer behauptet, dass Käse und Meeresfrüchte nicht zusammenpassen, war nie in der Maremma - einer Gegend in der Toskana, die sowohl Küstengebiete als auch Hügellandschaften umfasst. David besucht hier einen Hof für Ökotourismus, der sich auf die Schafskäseherstellung spezialisiert hat. In der nahe gelegenen Hafenstadt Porto Ercole erwartet ihn anschließend ein Segelausflug. Und natürlich experimentiert er noch ausführlich mit Rezepten, die Käse und Meeresfrüchte miteinander kombinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita