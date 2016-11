ATV 2 16:25 bis 18:50 Oper Don Pasquale USA 2010 Stereo Merken Oper von Gaetano Donizetti in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2010. Dirigent: James Levine. In den Hauptrollen: John Del Carlo, Anna Netrebko, Matthew Polenzani, Mariusz Kwiecien, u.a. (Anna Netrebko singt im Februar 2017 an der Wiener Staatsoper die Leonora in der Premierenserie von Verdis "Il Trovatore".). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John del Carlo (Don Pasquale) Anna Netrebko (Norina) Matthew Polenzan (Ernesto) Mariusz Kwiecien (Dr. Malatesta) Moderation: Barbara Rett Originaltitel: Don Pasquale