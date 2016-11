ATV 2 13:40 bis 16:20 Musikfilm Yentl GB, USA 1983 Nach dem Buch von Isaac Bashevis Singer 2016-11-28 05:30 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Osteuropa, 1904: Die junge Jüdin Yentl will nicht hinnehmen, dass nur Männer das Privileg besitzen im Talmud, der jüdischen Glaubenslehre unterrichtet zu werden. Nach dem Tod ihres Vaters will sie ein Studium an einer Religionsschule beginnen. Kurzentschlossen schneidet sie ihr Haar, verkleidet sich als Mann, trägt Anzüge und nennt sich fortan Anshel. Niemand schöpft Verdacht, sie entwickelt sich zum Vorzeigestudenten und genießt Freiheiten, die ihr früher verwehrt waren. Alles scheint gut zu laufen, doch als sie sich in ihren großgewachsenen Studienkollegen Avigdor verliebt, droht der Schwindel entdeckt zu werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbra Streisand (Yentl alias Anshel) Mandy Patinkin (Avigdor) Amy Irving (Hadass) Nehemiah Persoff ("Papa" Reb Mendel) Steven Hill (Reb Alter Vishkower) Allan Corduner (Shimmele) Ruth Goring (Esther Rachel) Originaltitel: Yentl Regie: Barbra Streisand Drehbuch: Jack Rosenthal, Jack Rosenthal, Barbra Streisand Kamera: David Watkin Musik: Michel Legrand Altersempfehlung: ab 6