ATV 20:15 bis 22:15 Diskussion ATV Meine Wahl - Das Duell A 2016 Stereo Merken Der unabhängige Kandidat Alexander Van der Bellen und der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer stehen sich in "ATV Meine Wahl Das Duell" gegenüber. Martin Thür leitet die Diskussion. Meinrad Knapp und Sylvia Saringer komplettieren die Moderatorenriege der Sendung. Mit Meinrad Knapp analysieren wie gewohnt Meinungsforscher Peter Hajek und Politikexperte Thomas Hofer, im Anschluss an das Duell leitet Sylvia Saringer eine Expertendiskussion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martin Thür, Meinrad Knapp, Sylvia Saringer Gäste: Gäste: Norbert Hofer (FPÖ-Kandidat), Alexander Van der Bellen (unabhängiger Kandidat). Mit: Peter Hajek (Meinungsforscher), Thomas Hofer (Politikexperte) Originaltitel: ATV Meine Wahl - Das Duell

