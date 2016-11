ATV 11:35 bis 12:05 Magazin Autorevue TV Führerscheinlos am Beifahrersitz A 2016 2016-11-28 23:55 Stereo Merken In der nächsten Folge von Autorevue-TV kann Zoe Straub ein Lied davon singen, was es heißt wenn man sich führerscheinlos am Beifahrersitz durch den Geschicklichkeitsparcour kreischt. Ausserdem steht eine luftige Ausfahrt mit dem neuen Fiat124 Spider auf dem Programm, der sich als veritabler Weintransporter entpuppt, Moderator Christian Clerici erobert mit dem VW Tiguan das Almreserlhaus am Schneeberg und auch der Renault Talisman hat seinen eleganten Auftritt in dieser Ausgabe. . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Clerici Originaltitel: Autorevue-TV