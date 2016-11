NDR Info 11:05 bis 12:00 Sonstiges ARD radiofeature Freiwillige Abschiebung. Über Balkanflüchtlinge und ihre erzwungene Rückkehr Merken Seitdem die westlichen Balkanstaaten, Bosnien oder Serbien, zu sicheren Herkunftsländern erklärt wurden, müssen viele tausend Menschen Deutschland schnellstmöglich wieder verlassen. Um einer Abschiebung zuvorzukommen, gehen viele Balkanflüchtlinge "freiwillig". Einige wenden sich an das Büro der Stuttgarter Rückkehrberatung. Dort bekommen sie Unterstützung für ihre Reise und die Reintegration in den Herkunftsländern. Manche müssen Deutschland gar ein zweites Mal verlassen: Sie kamen als Flüchtlinge wegen des Jugoslawienkrieges und wurden nach dessen Ende wieder ausgewiesen. Damals wie heute erwartet sie auf dem Balkan vor allem Arbeitslosigkeit und ein ungewisses Schicksal. In Google-Kalender eintragen