SWR 2 08:30 bis 09:00 Sonstiges Wissen: Aula Ich verzeihe Dir! Über den Umgang mit Schuld Was heißt es genau, wenn man vergibt oder verzeiht? Ist Verzeihen ein Akt des Vergessens, ein Verzicht auf Vergeltung, kann man das Unverzeihbare verzeihen? Die Berliner Philosophin Svenja Flaßpöhler hat sich mit diesen Fragen immer wieder beschäftigt, sie hat im Rahmen ihrer Recherche einen Mörder im Gefängnis besucht und mit einer Mutter gesprochen, deren Tochter beim Amoklauf in Winnenden verblutete. In der SWR2 Aula stellt Flaßpöhler die Ergebnisse ihrer Reise durch die Welt des Verzeihens vor.