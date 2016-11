TV5 03:00 bis 03:55 Sonstiges Kiosque France / Sommet de la francophonie / Suisse Merken Au sommaire : "France": Le point sur la primaire de la droite et du centre. Analyse sur l'entre-deux-tours et focus sur le retrait politique de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. "Sommet de la francophonie": Le XVIe Sommet de la francophonie se termine à Madagascar. Quels sont les différents enjeux pour la zone et quel est le bilan à mi-mandat pour Michaëlle Jean, la secrétaire générale de l'OIF - "Suisse": Ce dimanche est un jour de votation en Suisse. Les électeurs doivent se prononcer pour ou contre la sortie programmée du nucléaire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nidhya Paliakara Gäste: Gäste: Yves Thréard (journaliste au quotidien ''Le Figaro''), Ousmane NDiaye (journaliste à ''Courrier International''), Paul Germain (rédacteur en chef à TV5MONDE), Michel Cerruti (journaliste à la RTS (en duplex)) Originaltitel: Kiosque