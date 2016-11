hr2 11:30 bis 12:00 Sonstiges Camino - Religionen auf dem Weg Einmal Taufe bitte - Flucht vor dem Islam Merken Gruppenweise lassen sich Iraner in Deutschland taufen, in langen weißen Kleidern steigen sie in die Taufbecken. Die Bilder schaffen es bis in die Tagesthemen. Und schon schwingt der Vorwurf mit, sie würden die Taufe benutzen, um ihr Asylverfahren zu beschleunigen. Die evangelische Kirche in Hessen beschließt, Flüchtlinge nicht missionieren zu wollen, aber auch niemanden wegzuschicken, der Christ werden möchte. In der Nordost-Gemeinde in Frankfurt stehen Anfang dieses Jahres zum ersten Mal Flüchtlinge vor der Kirche. Pfarrer Andreas Hannemann gibt ihnen Taufunterricht. Er ist beeindruckt von ihrem Glaubenswillen. Unter seinen Täuflingen ist auch ein 17-jähriger Junge namens Ali mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern. Sie lassen sich alle gemeinsam taufen, weil Jesus sie doch gerettet hat. Und Jesus soll sie doch bitte weiter retten. Nur wie? Ob sie glauben, Jesus kann ihr Asylverfahren begünstigen? Die iranische Familie flüchtete vor dem muslimisch-radikalen Vater, der jetzt noch versucht, sie zu finden. Die Mutter betet. Die Kinder hoffen auf eine freie Zukunft. Nach seiner Taufe merkt Ali allerdings auch schnell, dass nur wenige Jungs in seinem Alter in die Kirche kommen. Bleibt er trotzdem ein aktives Mitglied der Gemeinde, und müssen wir das überhaupt erwarten? In Google-Kalender eintragen