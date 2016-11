Bayern 4 05:03 bis 06:00 Sonstiges ARD-Nachtkonzert (IV) 2016-11-26 05:03 Merken <bk>Franz Schubert: "Claudine von Villa Bella", Ouvertüre (Prague Sinfonia, Leitung: Christian Benda)<ek><bk>Johann Christian Bach: Sextett C-Dur (il Gardellino)<ek><bk>Josef Strauß: "Plappermäulchen", Polka op. 245 (Wiener Philharmoniker, Leitung: Carlos Kleiber)<ek><bk>John Dowland: "Piper's Pavan" (David Russell, Gitarre)<ek><bk>Francesco Geminiani: Concerto grosso F-Dur (Academy of Ancient Music, Leitung: Andrew Manze)<ek><bk>Robert Schumann: Klavierquartett Es-Dur, Sostenuto assai op. 47 (Yaara Tal, Andreas Groethuysen, Klavier)<ek><bk>Johan Joachim Agrell: Konzert G-Dur, Allegro assai op. 4 Nr. 3 (Music for Awhile)<ek>. In Google-Kalender eintragen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 270 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 60 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 35 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 35 Min.