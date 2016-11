puls 4 20:15 bis 22:25 Komödie Kalender Girls GB, USA 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Rylstone Women's Institute, eine Vereinigung biederer Hausfrauen aus dem britischen North Yorkshire, bringt alljährlich einen Kalender heraus, um Spenden für wohltätige Zwecke zu sammeln. Als eine der Frauen ihren Ehemann durch Leukämie verliert, bekämpft sie Trauer und Depression auf gar ungewöhnlich Weise: Sie schlägt ihren Freundinnen vor, in diesem Jahr zugunsten der Krebshilfe auf die üblichen Blumen- oder Tierbilder zu verzichten, und stattdessen selbst in aller gottgefälliger Nacktheit vor die Kamera zu treten. Nach anfänglichem Zögern kommt der Vorschlag an und bleibt nicht ohne weitreichende Folgen...

Regietalent Nigel Cole serviert die wahre Geschichte eines spektakulären Welterfolgs mit der nötigen Portion Humor im Stile neuer englischer Underdog-Stoffe wie "The Full Monty" oder "Billy Elliot". In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Helen Mirren (Chris) Julie Walters (Annie) Linda Bassett (Cora) Annette Crosbie (Jessie) Celia Imrie (Celia) Penelope Wilton (Ruth) Ciarán Hinds (Rod) Originaltitel: Calendar Girls Regie: Nigel Cole Drehbuch: Juliette Towhidi, Tim Firth Kamera: Ashley Rowe Musik: Patrick Doyle

