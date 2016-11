puls 4 15:40 bis 18:05 Komödie Nobody ist der Größte I, F, D 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nobody, der junge gerissene Haudegen aus New Mexico, und sein bester Freund Lokomotive, ein Indianer, geben zusammen ein vortreffliches und treffsicheres Ganovengespann ab. Zur Abwechslung haben sie sich vorgenommen, den betrügerischen Fortkommandanten Major Cabot zur Strecke zu bringen, der 300.000 Dollar an Regierungsgeldern unterschlagen haben soll, die eigentlich als Unterhaltsbeihilfe für die Indianer gedacht waren. Damit das nicht auffällt, lässt er mal eben den kompletten Stamm ausrotten, für den das Geld bestimmt war. Aber da hat er die Rechnung ohne Nobody und Lokomotive gemacht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Joe Thanks / Nobody) Miou-Miou (Lucy) Robert Charlebois (Lokomotive Bill) Patrick McGoohan (Major Cabot) Klaus Kinski (Doc Foster) Raimund Harmstorf (Sergeant Milton) Piero Vida (Jacky Roll) Originaltitel: Un genio, due compari, un pollo Regie: Damiano Damiani Drehbuch: Damiano Damiani, Ernesto Gastaldi, Fulvio Morsella Kamera: Giuseppe Ruzzolini Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12