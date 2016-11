puls 4 13:25 bis 15:40 Komödie Mein Name ist Nobody I, F, D 1973 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken New Mexico, 1898. Die große Zeit des Wilden Westens geht ihrem Ende entgegen. Eine gefürchtete Banditenarmee, die "wilde Horde", fegt aus dem Südwesten Angst und Schrecken verbreitend durchs Land. Der junge blauäugige Nobody träumt derweil davon, in die Fußstapfen seines großen Idols, des legendären Revolverhelden Jack Beauregard, zu treten. Wie sich herausstellt, ist der längst seines Mythos müde geworden und von jeglichen Illusionen befreit auf dem Weg nach New Orleans, um von dort in seine alte Heimat Frankreich zurück zu kehren. Dazu braucht er aber Geld - und zwar vom Minenbesitzer Sullivan, der für die schmutzigen Geschäfte der "wilden Horde" und den Tod seines Bruders verantwortlich ist. Gut, dass der müde Held dabei den furchtlosen und einfallsreichen Jungspund Nobody an seiner Seite hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Terence Hill (Nobody) Henry Fonda (Jack Beauregard) Jean Martin (Sullivan) R.G. Armstrong (John) Steve Kanaly (falscher Barbier) Karl Braun (Jim) Leo Gordon (Red) Originaltitel: Il Mio Nome e Nessuno Regie: Tonino Valerii Drehbuch: Ernesto Gastaldi Kamera: Giuseppe Ruzzolini Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 12