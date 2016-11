puls 4 11:40 bis 12:05 Comedyserie Rules of Engagement Probleme mit der Munition USA 2007 2016-11-27 03:50 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Patrick Warburton (Jeff Bingham) Megyn Price (Audrey Bingham) Oliver Hudson (Adam Rhodes) Bianca Kajlich (Jennifer) David Spade (Russell Dunbar) Jessica Walter (Constance Williams) Richard McGonagle (Doktor) Originaltitel: Rules of Engagement Regie: Ted Wass Drehbuch: Tom Hertz Kamera: Wayne Kennan Musik: Evan Frankfort, David Schwartz Altersempfehlung: ab 12