DR Kultur 08:05 bis 09:00 Sonstiges Kakadu Kakadus Reisen Auf zum Jubiläum! Kakadu besucht den Dresdner Kreuzchor Merken Mit seiner 800-jährigen Geschichte ist der Dresdner Kreuzchor nicht nur einer der ältesten, sondern auch einer der berühmtesten Knabenchöre der Welt. Was als Lateinschule begann, hat sich im Laufe der Jahrhunderte zu einem kulturellen Botschafter Sachsens entwickelt. 125 kleine Jungen, große Knaben und junge Männer, die in Dresden, Tokio oder Salzburg, vor Kirchenbesuchern und Präsidenten, in Schlossparks und Opernhäusern auftreten und mit ihrem Gesang berühren. Der besondere Klang der Kruzianerstimmen ist sprichwörtlich geworden. Wenn die Sänger nicht auf Konzertreise unterwegs sind, wohnen sie alle gemeinsam im Alumnat, dem choreigenen Internat. Dort gehen die Jungen auch zur Schule. Der Dresdner Kreuzchor verkörpert mit seiner Tradition des liturgischen Gesangs den besonderen Dreiklang von Glauben, Musik und Erziehung. Sicherlich ein Grund der UNESCO, gerade diese Chortradition in ihr Verzeichnis immaterieller Kulturgüter aufzunehmen. Das 800-jährige Jubiläum ist für Kakadu der Anlass, diesen einzigartigen Chor zu besuchen und näher kennenzulernen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Jährling