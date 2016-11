SAT.1 Gold 11:15 bis 12:00 Familiensaga Falcon Crest Channing gegen Channing USA 1988 Merken Angela kämpft mit allen Mitteln, um ihren Enkel sehen zu dürfen. Doch Richard, der Mitglied im Club "Dreizehn" ist, macht es ihr so schwer wie möglich. Lance bekommt bei seinen Recherchen in Sachen Eastbrook und Emma Unterstützung von Kathryn Anderson. Allerdings hat die Justizbeamtin ein gefährliches Geheimnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Ana Alicia (Melissa Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Nicholas Sgarro Drehbuch: Lisa Seidman, Earl Hamner jr. Musik: Jesse Frederick, Bennett Salvay Altersempfehlung: ab 6