RTS Un 21:10 bis 21:55 Sonstiges Castle - Detective tra le righe Morto di nuovo USA 2016 Untertitel Merken Alors que Castle et Beckett se demandent comment leur relation va évoluer une fois l'affaire Loksat classée, ils sont appelés sur une affaire très étrange : Alan Masters, un inspecteur sanitaire sans histoire, est retrouvé sans vie chez lui. Quand Lanie conclut à la mort par empoisonnement, la victime reprend conscience, apparemment sain et sauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12

