RTS Un 13:10 bis 15:10 Sonstiges Journée Votations Émission spéciale Un seul objet fédéral, mais d'importance, est au menu des votations du 27 novembre: l'initiative "Pour une sortie programmée de l'énergie nucléaire", qui vise la fermeture des cinq centrales actives en Suisse d'ici à 2029. Le menu est plus riche au niveau des cantons avec le deuxième tour des élections du Conseil d'Etat à Fribourg, des élections communales en Ville de Neuchâtel, des votes sur l'ouverture des magasins le dimanche dans le canton de Genève, la construction de tours à Malley (VD) et la création d'un second parc national dans les Grisons. Les premières tendances des différents scrutins seront données dans un flash à 12h15, puis dans le 12h45, présenté par Pierre-Olivier Volet. Les résultats seront ensuite détaillés et commentés dès 13h10 dans l'émission Spéciale votations avec David Berger et Alain Rebetez, qui recevront sur le plateau de Berneles invités suivants: Manfred Bühler UDC/BE Benoît Genecand, PLR/GE Claude Béglé, PDC/VD Adèle Thorens, Les Verts/VD Jacques-André Maire, PS/NE Jennifer Covo présentera les résultats. La RTS sera en direct de tous les cantons romands ainsi que de différents QG de campagne pour les premières réactions des protagonistes. Une édition spéciale du 19h30, toujours présentée par Pierre-Olivier Volet, poursuivra la couverture en direct avec des analyses et des commentaires suite aux différents résultats. Moderation: David Berger, Alain Rebetez Gäste: Gäste: Adèle Thorens (Les Verts/VD), Jacques-André Maire (PS/NE), Claude Béglé (PDC/VD), Manfred Bühler (UDC/BE), Benoît Genecand (PLR/GE)