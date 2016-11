ORF 3 23:30 bis 00:05 Klassik Rudolf Buchbinder spielt Ludwig v. Beethoven - Klavierkonzert Nr. Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 2 in B-Dur, op. 19 A 2011 Stereo 16:9 Merken Der Goldene Saal des Wiener Musikverein war Schauplatz für Rudolf Buchbinders Beethoven-Zyklus. Rudolf Buchbinder ist nicht nur Solist, sondern dirigiert auch die Wiener Philharmoniker und führt 2011 an zwei Tagen alle fünf Klavierkonzerte von Ludwig van Beethoven auf. Konzerte, wie sie unterschiedlicher nicht sein können, entstanden über einen Zeitlauf von mehr als 2 Jahrzehnten - jedes einzelne ein Meisterwerk seiner Gattung! Wiener Musikverein, 2011 In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Rudolf Buchbinder Originaltitel: Rudolf Buchbinder spielt Beethoven Musik: Ludwig van Beethoven