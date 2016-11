ORF 3 20:15 bis 21:25 Reportage Best of Grafenegg - His Master's Choice A Stereo 16:9 Merken "Ich habe nur persönliche Highlights", lacht RUDOLF BUCHBINDER auf die Frage, was seine ganz persönlichen Favoriten der letzten neun Jahre sind. Dennoch hat er für "Erlebnis Bühne" anlässlich des zehnjährigen Festivaljubiläums ein paar Gänsehautmomente der vergangenen Sommernachtsgalas in Grafenegg zusammengetragen. Im Gespräch mit BARBARA RETT erzählt er außerdem, wie die Idee zu Grafenegg entstanden ist, wie die Anfänge waren und was alles hinter den Kulissen nötig ist, um Jahr für Jahr die besten Künstler der Welt ins südliche Waldviertel zu locken... In den Zuspielungen wird die Vielfalt der auftretenden Künstlerinnen und Künstler sichtbar: Opernstars wie Johan Botha, Michael Schade und Piotr Beczala sind neben Instrumental-Solisten wie Martin Grubinger und Lang Lang sowie Dirigenten wie Andrés Orozco-Estrada, Alfred Eschwé und Yutaka Sado vertreten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Barbara Rett Gäste: Gäste: Rudolf Buchbinder (Pianist) Originaltitel: Best of Grafenegg - His Master's Choice

