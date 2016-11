ORF 3 15:40 bis 18:10 Tanz Johann Nestroy: Das Mädl aus der Vorstadt A 1989 Stereo 16:9 Merken Anlässlich des 175. Jahrestages der Uraufführung von Johann Nestroys Posse: Der reiche Spekulant Kauz, ein eher übles Subjekt, stiftet jemanden zum Einbruch in seine Hauptkassa an. Der Verdacht des Diebstahls der 120.000 Gulden fällt prompt auf den Hauptkassier, dessen Tochter Thekla zu einem kümmerlichen, freudlosen Leben in der Vorstadt verurteilt ist. Der Winkelagent Schnoferl, entschlossen, des Kassiers Ehre wiederherzustellen, liebt heimlich Kauzens Nichte Frau von Erbsenstein, die wiederum mit seinem Freund Gigl verlobt ist. Gigl dagegen hat sich unsterblich in Thekla verliebt, sie aber irgendwie aus den Augen verloren. Schnoferl bestellt ihn zu den lustigen Mademoisellen der Modesalonbesitzerin Madame Storch. Diese wird von einem Unbekannten zudringlich verfolgt, der sich als Kauz entpuppt. Und Kauz bittet alle zu einem großen Gartenfest. Dort gelangt ein verfänglicher Brief von Kauz beim Blindekuh spielen in die Hände Schnoferls. Mit: Gertraud Jesserer, Otto Schnek, Karl Merkatz, Marion Mitterhammer. Von den Salzburger Festspielen, 1989 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hubert Kronlachner (Kauz) Gertraud Jesserer (Frau von Erbsenstein) Andreas Wimberger (Herr von Gigl) Otto Schenk (Schnoferl) Karl Merkatz (Knöpfel) Louise Martini (Madame Storch) Julia Stemberger (Thekla) Originaltitel: Das Mädl aus der Vorstadt Drehbuch: Johann N. Nestroy Kamera: Wilhelm Marhold Musik: Adolf Müller