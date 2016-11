ORF 3 11:45 bis 12:35 Dokumentation Hollywood im Krieg Verbündete und Gegner F 2013 2016-11-28 13:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Die Liste der Hollywood-Stars die für die militärische Mobilmachung der USA gegen Nazi-Deutschland werben, ist endlos: Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch, Marlene Dietrich, Cary Grant, John Ford. Mit Original-Aufnahmen und zahlreichen Filmausschnitten von "Der Große Diktator" über "Botschafter in Moskau" bis hin zu "Sein Oder Nicht Sein - Heil Hamlet" verdeutlicht Michel Viotte, wie groß die Macht des Mediums Film war - und vielleicht immer noch ist. Ein "Dokumentar-Fresko" nennt Regisseur Michel Viotte seine Filmtrilogie zum Beitrag Hollywoods am zweiten Weltkrieg und thematisiert im zweiten Teil die Darstellung der "Verbündeten und Gegner" in Filmen, aber auch Schicksal, Engagement und Instrumentalisierung der Hollywood-Stars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: La Guerre d'Hollywood Regie: Michel Viotte