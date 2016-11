ORF 3 05:00 bis 06:05 Dokumentation Der Busenfreund A 1997 Stereo Untertitel Merken Der Dokumentarfilm porträtiert Rene Rupnik, einen fünfzigjährigen Matehmatiklehrer, der bei seiner greisen Mutter lebt, umgeben von Schutzwällen an Müll, Papier und Zeitungen, die er in jahrzehntelanger Sammeltätigkeit auf der Straße angehäuft hat. In seiner Phantasie lebt der obsessive Busenexperte mit Senta Berger zusammen, einer berühmten Wiener Schauspielerin, die er seit Jahrzehnten verehrt . Er hat alle ihre Filme gesehen, all ihre Fotos gesammelt. Nur an einem Ort durfte er ihr begegnen: im Burgtheater, wo er 50 Mal zur Vorstellung ging. Mit seinem neuen Fernglas am Stehplatz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: René Rupnik (Er selbst) Frau Ruprik (Sie selbst) Originaltitel: Der Busenfreund Regie: Ulrich Seidl Drehbuch: Ulrich Seidl Kamera: Heinz Brandner, Jerzy Palacz, Hans Selikovsky, Peter Zeitlinger Musik: Walter Andreas Christen

