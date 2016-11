ORF 2 23:05 bis 00:30 Dokumentation Heimito und die Doderers - Eine Familie und ihr Schriftsteller A 2016 Stereo 16:9 Merken Heimito von Doderer hat sich als Schriftsteller immer wieder mit dem Thema Familie beschäftigt. Eigene Familienmitglieder hat er mehr oder weniger versteckt in seinen Romanen vorkommen lassen. Bissig notierte er dazu in sein Tagebuch: Wer sich in Familie begibt, kommt darin um. Anlässlich seines 50. Todestages im Dezember 2016 begibt sich seine Großnichte Imogena Doderer auf die Spuren des berühmten Vorfahren. Sie befragt ihre Verwandten, von denen manche den Dichter noch persönlich erlebt haben. Die meisten kennen ihn aber nur aus Überlieferungen oder aus der Lektüre seiner Werke. So entsteht nicht nur ein spannendes Künstlerporträt, sondern auch ein Film über das komplizierte Beziehungsgeflecht "Familie". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimito und die Doderers - Eine Familie und ihr Schriftsteller Regie: Herbert Krill, Imogena Doderer