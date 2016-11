ORF 2 14:35 bis 16:05 Drama Rosamunde Pilcher: Die Rose von Kerrymore D 2001 2016-11-27 02:05 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die junge Fotografin Sally kehrt in ihre Heimat Dorset zurück, um Herrenhäuser zu fotografieren. Dabei macht sie Bekanntschaft mit Lord Kerrymore, der sie wegen ihrer Ähnlichkeit mit seiner verstorbenen Tochter in sein Herz schließt. Dessen Nichte, die auf die Erbschaft lauert, registriert die Freundschaft argwöhnisch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenny Jürgens (Sally Wood) Matthias Zahlbaum (Tom Winter) Cecilia Kunz (Lisa Norton) Dietmar Schönherr (Lord Kerrymore) Viktoria Brams (Heather Barlow) Daniela Ziegler (Mary Norton) Ulrich von Dobschütz (Richard Barlow) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Die Rose von Kerrymore Regie: Axel de Roche Drehbuch: Marlies Ewald Kamera: Heinz Dieter Sasse Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6