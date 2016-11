ORF 2 11:05 bis 12:00 Diskussion Pressestunde A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Nationalrat hat diese Woche das Budget für das kommende Jahr beschlossen. Ist Österreich damit gerüstet für die künftigen wirtschaftlichen Herausforderungen? Wie steht es um Konjunktur und Wachstum? Ist ein Ende der Jobkrise absehbar? Wie tragfähig ist unser Pensionssystem? Was bedeutet das Scheitern einer bundeseinheitlichen Mindestsicherung für das Sozialsystem? Und wie werden sich internationale Entwicklungen wie der Austritt Großbritanniens aus der EU und der Wahlsieg von Donald Trump in den USA auf Europa und Österreich auswirken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Martina Salomon, Christoph Varga Gäste: Gäste: Univ. Prof. Dr. Christoph Badelt (Leiter Österr. Institut für Wirtschaftsforschung, WIFO) Originaltitel: Pressestunde