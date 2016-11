ORF 2 05:40 bis 06:25 Show Bingo Promi-Special für "Licht ins Dunkel" A 2016 Wh. im Nachtprogramm, ORF2 Stereo 16:9 Merken Geballtes Promi-Wissen im Dienste von "Licht ins Dunkel" - fünf prominente Kandidaten spielen in diesem "Bingo"-Promi-Special, am Samstag, dem 26. November 2016, um 18.05 Uhr in ORF 2 nicht nur für ihr Team im Publikum, sondern auch für "Licht ins Dunkel". Für jede richtige Antwort spenden die Österreichischen Lotterien 1.000 Euro an die Hilfsaktion. Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten sind Maria Happel, Günther Lainer, Verena Scheitz, Ramesh Nair und ZOE, die außerdem am Montag, dem 28. November, bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow" um 20.15 Uhr in ORF 2 ihr Wissen in den Dienst von "Licht ins Dunkel" stellt. Ebenfalls zu Gast im Studio sind Bettina Glatz-Kremsner, Vorstandsdirektorin der Casinos Austria AG und der Österreichischen Lotterien GmbH, sowie Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting. Moderiert wird das "Bingo"-Special von Dorian Steidl. Alle Infos zum LID-Aktionstag am 28. November sind unter presse.ORF.at abrufbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Maria Happel (Schauspielerin), Günther Lainer (Kabarettist), Verena Scheitz (Fernsehmoderatorin), Ramesh Nair (Choreograph, Tänzer). Im Showteil: ZOE Originaltitel: Bingo

