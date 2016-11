Schweiz 2 20:00 bis 22:35 Bibelfilm Exodus: Götter und Könige USA, GB, E 2014 2016-11-27 00:20 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ägypten 1300 vor Christus. Seit 400 Jahren verrichten die Hebräer in Ägypten Sklavenarbeit für die Pharaonen, erbauen Paläste und Monumente und werden selbst gehalten wie Vieh. Am Hofe von Pharao Seti (John Turturro) wachsen zur selben Zeit dessen leiblicher Sohn Ramses (Joel Edgerton) und der besonnene Moses (Christian Bale) wie Brüder auf. Ihre Beziehung zueinander ist geprägt von gegenseitiger Anerkennung, aber auch von einem steten Wettstreit der Talente. Ramses steht als nächsten Herrscher Ägyptens zwar fest, gleichwohl ist es doch der zum General erhobene Moses, der in der Gunst Setis höher steht als das eigene Kind. Eines Tages reist Moses ans Ramses' Stelle nach Pithom, um sich mit Stadthalter Hegep (Ben Mendelsohn), der einen Aufstand der Sklaven befürchtet, zu besprechen. Als er dabei auf Nun (Ben Kingsley), einen alten Hebräer trifft, erfährt der ägyptische Prinz die Geschichte seiner wahren Herkunft. So soll Moses selbst ein Israelit sein, der von seiner Mutter ausgesetzt wurde, als der Pharao vor Jahren die Erstgeborenen der Sklaven töten liess. Als Ramses einige Zeit später den Thron von Seti erbt, kommen ihm auch die Gerüchte um die wahre Herkunft seines "Bruders" zu Ohren. Nachdem Moses im Streit einen Sklavenreiber erschlagen hat, wird er aus Ägypten verbannt. Nach endloser Wanderung durch die Wüste wird er von Ziegenhirten gerettet. Er schliesst sich den einfachen Menschen an und gründet mit Frau Zipporah (María Valverde) eine Familie. Neun Jahre hat er eine Erscheinung in Form eines brennenden Dornbusches. Gott selbst fordert ihn auf, das hebräische Volk aus der ägyptischen Knechtschaft zu befreien und es nach Kanaan zu führen, in das Gelobte Land. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Bale (Moses) Joel Edgerton (Ramses II.) John Turturro (Sethos I.) Aaron Paul (Josua) Sigourney Weaver (Tuja) Ben Kingsley (Nun) Ben Mendelsohn (Hegep) Originaltitel: Exodus: Gods and Kings Regie: Ridley Scott Drehbuch: Steven Zaillian, Adam Cooper, Bill Collage, Jeffrey Caine Kamera: Dariusz Wolski Musik: Alberto Iglesias Altersempfehlung: ab 12