Schweiz 1 20:05 bis 21:50 Komödie Monsieur Claude und seine Töchter F 2014 2016-11-27 01:35 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Claude und Marie Verneuil (Christian Clavier, Chantal Lauby), ein wohlhabendes Ehepaar aus der französischen Provinz, sind stolz auf ihre vier erwachsenen Töchter. Sie rühmen sich zwar durchaus einer gewissen Weltoffenheit, doch im Herzen sind sie konservativ und tief katholisch. Deshalb wird ihre Toleranz auf eine harte Probe gestellt, als ihre älteste Tochter Isabelle (Frédérique Bel) den Araber Rachid (Medi Sadoun) heiratet, Odile (Julia Piaton) ein Jahr später den Juden David (Ary Abbattan) und die zweitjüngste Ségolène (Émilie Caen) schliesslich den Chinesen Chao (Frédéric Chao). Bei der Beschneidung seines Enkels, sieht Claude rot - vor allem als der Rabbi ihm die Vorhaut in einem Schächtelchen mit der Bitte überreicht, sie ihm Garten zu vergraben. Das Essen bei Ségolène und Chao, bei der diese aus Rücksicht auf ihre Gäste statt Schweinefleisch trockenes Straussenfleisch servieren, wird zur Zerreisprobe für die ganze Familie. Rachid und David verbünden sich gegen Chao und es kommt gar zu Handgreiflichkeiten. Marie, die sich um ihren Traum betrogen sieht, ihre Töchter in derselben Kirche zu trauen, in der sie und ihre Mutter bereits geheiratet haben, wird vom Arzt daraufhin eine leichte Depression attestiert. Die Hoffnungen von Claude und Marie ruhen nun auf ihrer Jüngsten, Laure. Am darauffolgenden Weihnachtsfest wollen sie diese mit dem gut katholischen jungen Männern von nebenan verkuppeln. Doch Laure hat ganz andere Pläne. Sie hat bereits eine Beziehung und gute Gründe, weshalb sie ihren Eltern nichts davon erzählt, denn sie ist schon über ein Jahr heimlich mit Charles (Noom Diawara) zusammen - der zwar ein guter Katholik ist, aber aus dem Senegal stammt. Erst als Charles um ihre Hand anhält, bleibt ihr nichts anderes übrig, als ihren Zukünftigen ihren Eltern vorzustellen. Für Claude ist damit die Toleranzgrenze endgültig überschritten. Mit aller Macht will er die Hochzeit von Laure mit einem Schwarzen verhindern. Als sich herausstellt, dass Charles' Vater (Pascal N'Zonzi) selbst nicht glücklich darüber ist, seinen Sohn einer weissen Europäerin zu überlassen, beginnen die Hochzeitsvorbereitungen zu eskalieren - und die beiden Väter verbünden sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Clavier (Claude Verneuil) Chantal Lauby (Marie Verneuil) Frédérique Bel (Isabelle Verneuil) Emilie Caen (Ségolène Verneuil) Ary Abittan (David Benichou) Medi Sadoun (Rachid Benassem) Frédéric Chau (Chao Ling) Originaltitel: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? Regie: Philippe de Chauveron Drehbuch: Philippe de Chauveron, Guy Laurent Musik: Marc Chouarain