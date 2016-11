Schweiz 1 11:55 bis 12:30 Dokumentation Sternstunde Kunst Der Spanische Meister - ein Kunstkrimi 2015 2016-11-29 12:55 Stereo HDTV Merken Der Archäologe Stefan Lehmann von der Universität Halle hat sich an die Fersen des spanischen Fälschers geheftet. Rund vierzig seiner mutmasslichen Werke hat er bislang entdeckt - im Handel, in Sammlungen, sogar in Museen. Auch der Basler Kunsthändler Christoph Leon beobachtet den Antikenmarkt sehr genau. Zurzeit sieht er eine "Hochblüte" für Fälschungen. Allerdings werde im Kunsthandel und in den Museen zum Thema Fälschungen gerne geschwiegen. Ein Schweizer Sammler besitzt einen hoch verdächtigen Kopf, den er im New Yorker Kunsthandel gekauft hat. Er beschliesst, ihn nach Halle zu schicken, damit Lehmann ihn untersuchen kann. Ist es ein Werk des "Spanischen Meisters"? Wenn ja, verliert der Sammler viel Geld. Die Filmemacherin Sönje Storm folgt der Fälscherspur von Deutschland über die Schweiz in die USA und führt hinein in die sonst so verschlossene Welt des Antikenhandels. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sternstunde Kunst