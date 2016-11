Schweiz 1 05:50 bis 06:30 Show Samschtig-Jass Jass-Spiel mit Monika Fasnacht CH 2016-11-27 03:50 Stereo HDTV Merken Nathalie Keller jasst in der Teenagerausgabe der Sendung "Samschtig-Jass". Ende August gewann sie den Elite Model Look Switzerland 2016. Weltweit ist die Castingshow ein gutes Sprungbrett. Aus dem Modelwettbewerb gingen Grössen wie etwa Cindy Crawford, Gisele Bündchen und Alessandra Ambrosio hervor. So weit ist es aber bei Nathalie Keller noch nicht: Derzeit besucht die 15-Jährige aus Berikon AG die zweite Klasse der Kantonsschule in Wettingen: "Ich fände es cool, wenn ich weiterhin neben der Schule modeln könnte." Die Schule mit Maturaabschluss steht aber ganz klar im Vordergrund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nathalie Keller Originaltitel: Samschtig-Jass

